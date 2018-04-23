القاهرة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأقامت جامعة الدول العربية اليوم بمقرها بالقاهرة احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية بحضور مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الدكتور وليد عبد الناصر.وأكدت جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقتها الوزيرة المفوضة الدكتورة بخيت، أهمية تكثيف الجهود من أجل تمكين المرأة العربية بمجال الابتكار والإبداع لضمان إسهامها بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.وأشارت بخيت في الاحتفال الذي أقيم تحت عنوان "تمكين التغيير: المرأة في الابتكار والإبداع" إلى أن الاحتفال يهدف إلى تمكين المرأة في المنطقة العربية لضمان إسهامها في مجالات النفاذ إلى الملكية الفكرية والاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية.من جانبه نوه رئيس مركز الخبرة العالمية للدراسات والاستشارات الإعلامية بالمملكة المستشار محمد بن عبدالله السلامة في كلمته، بما اتخذته المملكة في هذا السياق من إجراءات أهمها صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيمات للهيئة السعودية للملكية الفكرية ونقل اختصاصات الإدارات الحكومية المعنية بالمملكة لتكون تحت مظلة هذه الهيئة.وقال إن هذا القرار وما يماثله من قرارات يمثل أهمية قصوى لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، للإسراع في عجلة التطوير والتحديث للأنظمة والتشريعات في دفع عجلة التنمية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة لتشكل ذراعا قانونيا قوياً ورادعاً لكل معتد على حقوق الملكية الفكرية تحقيقاً لما تعهدت به المملكة من إجراءات وقعتها في قطاع الملكية الفكرية ليكون داعما للاقتصاد المعرفي.وأكد أن ما وقعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظه الله-، من عقود ضخمة لجذب شركات عملاقة لتقنية المعلومات في جولته الأخيرة يشكل مرحلة مهمة لتوطين تقنية المعلومات والاقتصاد المعرفي ونقلة مهمة لتنمية الإبداع والابتكار.شارك في الحفل مجموعة من الاستشاريين والإخصائيين العاملين في مجال حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية.// انتهى //17:13ت م