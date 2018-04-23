بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسشاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة القصيم في ملتقى "بيبان القصيم" المقام في مركز الملك خالد الحضاري في بريدة من خلال تقديم الخدمات البلدية عن طريق بوابة "بلدي" والتعريف بها.واستعرضت بلديات منطقة القصيم ما يزيد عن 300 فرصة استثمارية وتتنوع أحجامها من فرص تناسب المنشآت متناهية الصغر إلى أخرى تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تأتي ضمن مختلف الأنشطة (صالات تجارية، مراكز طبية، مطاعم وكافيهات، منتجعات سياحية، مراكز رياضية، صراف آلي، محطات محروقات، مصانع وورش، شقق وفنادق، لوحات دعائية)، كما أعدت الإدارة العامة للاستثمار في أمانة منطقة القصيم كتيب يشمل معلومات متكاملة عن الفرص الاستثمارية التي تم استعراضها مما يمكن رواد الأعمال من التعرف على الفرص بشكل اوسع.// انتهى //17:14ت م