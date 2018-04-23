ينبع 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنظمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلةً في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" في محافظة ينبع اليوم, الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية بالتعاون مع الكلية الجامعية للبنات بينبع الصناعية, وذلك بحضور حرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الصناعية, ومنسوبات نبراس وأعضاء هيئة التدريس, وطالبات الجامعة, والجهات الحكومية والأهلية, وذلك بمسرح الكلية الجامعية للبنات بينبع الصناعية.وبدئ الملتقى بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقت مديرة عام البرامج النسائية بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء بنت عبدالله الفريح كلمة رحبت فيها بالحضور, موضحة أن الملتقى يأتي ضمن المشروع الوطني "نبراس" بمبادرة من شركة الصناعات السعودية (سابك)، الذي يهدف إلى تحصين المجتمع من آفة المخدرات وخاصة الشباب من خلال ثمانية برامج حيوية يتم تطبيقها في كل مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها باستخدام كافة الوسائل والبرامج والرسائل الإعلامية والعلمية ليتحقق الهدف المنشود بإذن الله والمتمثل بخفض حجم المخدرات وانتشارها, وخفض نسبة الجريمة المتعلقة بالمخدرات، والتعريف بمشكلة المخدرات، وتشجيع المبادرات والمساهمات في دعم برامج الوقاية، داعيةً الحضور إلى الدخول لموقع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الإلكتروني (www.ncnc.sa) والاستفادة من الخدمات التي يقدمها لمرتادية.وأعربت الفريح شكرها للهيئة الملكية، ولوزارة التعليم، والصحة، لتعاونهم في إقامة الملتقى، ولكل من شارك أو نظم.بعد ذلك, شاهد الحضور عرضاً مرئياً للموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عقبه عرضاً مرئياً عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات, ودور رجال الأمن في حماية المجتمع منها.وأشارت وكيلة الكلية الجامعية بينبع الصناعية الدكتورة سوزان بنت حسن الدوبي في كلمتها إلى أن الشباب هم صمام الأمان, وقوة الأوطان, وهم عدة الأمم وثروتها, لذا كان لزاماً على المجتمع العناية بهم ووقايتهم من كل مايسبب لهم الضرر ومن ذلك المخدرات والسموم.وأضافت الدوبي أن للدولة - أيدها الله - جهوداً واسعة لتوفير الحياة الآمنة للمواطنين, وبذلت كل الإمكانيات لوقايتهم من أي خطر وخاصة المخدرات, حيث جنَّدت كثيراً من الأجهزة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة, ومن تلك الجهود المباركة البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" الذي يشكل مشروعاً إبداعياً يستهدف الشباب من خلال نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لزيادة الوعي بخطورة تعاطي المخدرات.وذكرت أن كلية ينبع الجامعية - كمنصة تعليمية تربوية - تسعى جاهدة لإيجاد بيئة خالية من كل ما يشكل خطراً على شاباتنا من خلال مناشطها المختلفة وما انتهجته من إستراتيجيات للارتقاء بفكر وعقل طالباتها وحمايتهن, فالكلية تسعد بمد يد التواصل والتعاون لدعم برامج المشروع الوطني "نبراس" لاشتراك الأهداف, وتوحد الأسباب من أجل بناء القدرات الوطنية وتبصير الشباب, وبث الوعي وفق أسس علمية، ومعايير عالمية.وفي الختام, كرم المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" حرم الرئيس التنفيذي للهيئة والكلية الجامعية للبنات بينبع الصناعية, ومنسقة المشروع الوطني "نبراس" منى الغامدي, ومقدمات أوراق العمل ,بعد ذلك, انطلقت الجلسات العلمية حيث تناولت الجلسة الأولى دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية قدمتها منسقة المشروع بينبع مساعد مدير التخطيط والمعلومات بادارة التعليم بمحافظة ينبع، فيما كانت الورقة العلمية الثانية بعنوان (التواصل الأسري والتحديات الاجتماعية) مع مديرة الإشراف النسوي بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض منى الشربيني, فيما تناولت الجلسة العلمية الثانية الورقة العلمية الأولى بعنوان (المخدرات وسبل الوقاية منها) ألقتها مديرة إدارة التدريب بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.واختتم الملتقى بورقة عمل بعنوان (خطوات الإرشاد والعلاج) .// انتهى //17:15ت م