بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، عدداً من المشروعات التنموية التي تم اعتمادها للمحافظة وسكانها في المجال البلدي بتكلفة بلغت 141 مليون ريال ، والمتمثلة في مبنى البلدية ، ومركز الملك سلمان الحضاري ، والسوق الشعبي ، وسوق الإلكترونيات ، والمنطقة الصناعية ، ومنتزه الشباب ، وازدواج طريق مسكة - ضرية - ومشروع درء أخطار السيول.وتأتي زيارة سموه إلى المحافظة ، لتفقد سير العمل في المشاريع الجار تنفيذها، وذلك ضمن إطار جولات سموه الميدانية المستمرة لمحافظات ومراكز المنطقة ، التي يحرص من خلالها بالوقوف عليها شخصياً ومتابعتها في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله - , كما تأتي رعاية سمو أمير منطقة القصيم لتدشين هذه المشاريع في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة ومراكزها ، بما يلبي تطلعات الأهالي.من جانبه, عبر محافظ ضرية المكلف علي البراك ، عن سعادته وسعادة أهالي المحافظة بزيارة سموه لتدشين عددٍ من المشاريع البلدية, وتفقد أحوال المواطنين والالتقاء بهم وتلمس احتياجاتهم ، ومتابعة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ، مما يؤكد حرص سموه على القرب من المواطنين ومتابعة أحوالهم واحتياجاتهم ، والاطلاع عن كثب على الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //17:55ت م