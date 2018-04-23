ظهران الجنوب 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأقيم بتعليم سراة عبيدة اليوم , الحفل الختامي لبرامج قسم رعاية الموهوبين بتعليم المحافظة , بحضور مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي.وبدأ الحفل بافتتاح معرض مبادرة وفاء الذي اشتمل على أعمال تعبر عن الوفاء لشهداء مروحية عسير, وتجسد أدوارهم في خدمة الوطن, وتعرض بعضا من مبادراتهم رحمهم الله في مشاركاتهم لخدمة الوطن والمواطن.بعد ذلك بدئ البرنامج الخطابي المعد لهذا الحفل ، حيث ألقى خلاله رئيس قسم رعاية الموهوبين الدكتور عبدالله آل قصود كلمة رحب فيها بالحضور, مقدماً شكره لمدير التعليم, ومساعده, ومديري الإدارت والأقسام حضورهم وتعاونهم الدائم مع القسم, ومايقدمه من خدمة جليلة لأبنائنا الموهوبين، وحرصهم على إنجاح العمل في فصول الموهوبين بالتعاون مع قادة ومعلمي المدارس.عقب ذلك, شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مبادرة وفاء, ثم كرم العتيبي المعنيين بالتكريم من مديري إدارت ورؤساء أقسام ، وقادة المدارس والمعلمين والطلاب.// انتهى //18:03ت م