الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأعلن عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة رئيس اللجنة الفنية معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن اتفاقه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لإقامة ما يقارب 100 فعالية فنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة .ووفقا لبيان صادر عن هيئة الثقافة فإن الاتفاق الذي وقع اليوم الأثنين مع الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي يتضمن أن تشهد هذه الفعاليات مشاركة أكثر 80 فنانا سعوديا وعربيا وعالميا بالإضافة لعدد من كبار الشعراء في المملكة والوطن العربي .وأعرب معالي الأستاذ تركي آل الشيخ عن شكره وتقديره لمعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عوّاد العواد على دعمه وحرصه على إطلاق هذه البرامج وتقديمها للمجتمع بالصورة المناسبة، لافتا إلى ثقته في إظهار الهوية السعودية في مثل هذه الفعاليات وبما يحقق الأهداف المرجوة لهيئة الثقافة .وتأتي هذه الخطوة كنقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من حراك ثقافي فني تشهده المملكة بعد ما أُعلن مؤخرا عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة بأمر سام كريم. // انتهى //18:05ت م