المدينة المنورة 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسوقع وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة للشؤون التنموية أمين عام جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز المهندس محمد بن إبراهيم عباس اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة المعرفة الاقتصادية التي مثلها نائب رئيس مجلس الإدارة أمين بن محمد شاكر .وأوضح المهندس عباس أن الاتفاقية تأتي انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لتقديم رؤى وأفكار واستراتيجيات تخدم العملية التطويرية للجائزة وللجهات الحكومية بالمدينة المنورة، مبيناً أنها تهدف لإقامة منتديات ثقافية لنشر الوعي العام وبما يعزز التحول للمجتمع المعرفي بمنطقة المدينة المنورة، إضافة لتنمية الموارد البشرية السعودية وزيادة كفاءتها وبناء وإعداد خبرات وطنية في المجالات المعرفية، والاستفادة من البحوث والدراسات لدى الجهات المعنية لتطوير وتنمية قدرات الجهات الحكومية، كما تهدف للارتقاء بمستويات الأداء للجهات الحكومية في الجوانب الاقتصادية والبيئية والإعلامية والتقنية بالمدينة المنورة.//انتهى//18:06ت م