القاهرة 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم ، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على قطاع الأسهم الكبرى والقيادية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد، وعاود المؤشر الرئيسي ارتفاعه متخطيًا حاجز الـ 18 ألف نقطة مجددًا .وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1ر993 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 956ر1 مليار جنيه .وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 02ر1 في المئة ليبلغ مستوى 7ر18080 نقطة، فيما انخفض مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 28ر0 في المئة ليبلغ مستوى 24ر 863 نقطة .وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 04ر0 في المئة ليبلغ مستوى 15ر2273 نقطة .وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 87 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت 32 شركة على أسعار إغلاقها السابقة .// انتهى //18:16ت م