القاهرة 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الأمانة العامة للجامعة برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة السفير خالد الهباس ووزارة الخارجية البرازيلية برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا فرناندو أبريو، وذلك في إطار تنفيذ الشق السياسي من مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في سبتمبر 2015 .وأشار البيان الصادر عن الجامعة العربية اليوم إلى أن الاجتماع استعرض وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، والوضع في العراق والأزمات القائمة في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إيران، كما تم التشاور حول سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية والبرازيل، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين .// انتهى //18:25ت م