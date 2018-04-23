الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسكرم معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري فريق الحرس الملكي للجودو بعد حصوله على المركز الأول في عروض الدفاع عن النفس في بطولة المملكة المفتوحة للدرجة الأولى على كأس السفير الياباني, وذلك بمشاركة عدد من الأندية والمراكز والقطاعات العسكرية تحت إشراف الاتحاد السعودي للجودو, حيث أقيمت البطولة في جامعة اليمامة بالرياض تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة .وأعرب قائد معهد الحرس الملكي للأمن والحماية اللواء محمد بن فهد الهديان, وأعضاء الفريق ، عن شكرهم لمعالي رئيس الحرس الملكي على هذا التكريم ودعمه المتواصل لفريق الحرس الملكي للجودو, وللرياضة, والرياضيين.// انتهى //18:27ت م