وأكّد المطوع أنه سيتم التركيز خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك يوم الخميس 26 أبريل على مناقشة المجالات الاستثمارية بين الجانبين التي تدعم مسيرة العلاقات بين المملكة وبريطانيا في مجال الاستثمار، وترسم لها مستقبلًا جديدًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 التي تتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (البريكست) فضلًا عن تنمية روح المبادرة والابتكار خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين .وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيعمل وفق الخطوط العريضة التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن محادثات سمو ولي العهد مع دولة رئيسة الوزراء البريطانية في لندن الشهر الماضي، إلى جانب المحادثات والاتفاقيات التي تمت بين المسؤولي في البلدين .وأضاف هناك نقلة نوعية كبيرة متوقعة في نشاط القطاع الخاص في البلدين حيث نص البيان المشترك على تكوين مجموعات عمل للقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية كالتعليم والرعاية الصحية والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية المملكة 2030، بما في ذلك التخصيص وإدارة الأصول والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات .وأفاد المطوع أن دورة مجلس الأعمال السعودي البريطاني تركز على عدد من قطاعات التعاون المشترك المستهدفة، وكان المجلس قد أطلق مبادراته الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاع العام والخاص قبل عدة أعوام .تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تضم حوالي 58 ألف شركة تقنية والعديد من مراكز الابتكار الناجحة بما في ذلك مراكز لقطاعات التكنولوجيا والتميز الإقليمية، حيث استقطبت استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار إلى قطاع التكنولوجيا المالية، ما جعلها تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن إنفاق سنوي يقدر بنحو 38 مليار دولار مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية. فيما تعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:01ت م