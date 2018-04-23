الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال شهر رجب الماضي، العديد من الحملات التفتيشية شملت المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل النسائية والمصانع في العاصمة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، أسفرت عن ضبط 68 مخالفة، وإنذار 90 منشأة ، وزيارة 1010 منشآت .وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات للفقرات الـ 20 والـ 21 والـ 43 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.وأوضحت مديرة إدارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد, أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة متمثلة بقطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل.// انتهى //19:03ت م