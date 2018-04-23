الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسشاركت شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو) بجناح ضمن معرض "بت" بقمة القيادة التعليمية المقام بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 25-26 ابريل, حيث جاءت المشاركة مؤكدة أن المبادرة قد اتخذت من الطالب والمعلم وهما نواة العملية التعليمية محورا أساسيا في سعيها إلى إيجاد بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له وتدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.وزار اليوم معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي, المعرض واطلع على أبرز الاستراتيجيات التي تعمل عليها "تطوير" من خلال برنامجها بوابة المستقبل المنصة التقنية التي تمثل إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني 2020 والخاصة بالتحول نحو التعليم الرقمي.واستعرض الجناح, جملة من أنظمة التعلم الالكتروني والبرامج والتطبيقات التي تستخدم من خلال بوابة المستقبل ويكون مردها الفعلي في كيفية تخطيط وتنفيذ وتقييم عمليات تعليمية محددة وتوفر أنظمة التعلم الإلكتروني ومنها المحتوى التعليمي التفاعلي كما تمكن هذه البوابة من متابعة المشاركة الطلابية وتقييم أداء الطلبة إضافة إلى تقديمها خدمات المناقشات التفاعلية للطلبة والمؤتمرات المرئية ومنتديات النقاش بهدف الرفع من جودة التعليم وزيادة مستوى التحصيل العلمي للطلبة وزيادة عدد المستفيدين من العملية التعليمية.من جانبه أوضح رئيس قسم التبادل التجاري بشركة "تتكو" احمد السحيباني, أن الجناح يعزز من خلال مشاركة عدد من المناطق التعليمية التي يجري تطبيق البوابة بها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعمل لإيجاد بيئة تعليمية ممتعة مع التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية وتوسيع عمليات التعليم والتعلم خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل.من جانبه أشار مستشار العلاقات العامة والإعلام بشركة تطوير لتقنيات التعليم - تيتكو وليد الحسن إلى أن المنصة ماضية في تحقيق التحول الرقمي الذي تستهدفه وزارة التعليم في العام 2020, مفيدا أن التحول نحو التعليم الرقمي بدأ في التطبيق في المدارس لتتحول جميع المدارس في المملكة إلى بيئة رقمية تفاعلية للوصول إلى بيئة تربوية تعليمية متكاملة، مشيراً إلى أن عملية التحول الرقمي تعتمد على أركان رئيسية أهمها العنصر البشري ثم توفير البرامج والتقنيات وسيتم تدريب جميع المعنيين بهذا التحول من إداريين ومعلمين وطلاب وأسر الطلبة.وأبان أن شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو" تشارك ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات منها برنامج بوابة المستقبل: مبادرة التجول الرقمي "بوابة المستقبل" وهي إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني 2020 والخاصة بالتحول نحو التعليم الرقمي .// انتهى //19:16ت م