الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسوقعت جامعة الأمير سلطان ممثلة ببرنامج جامعة الأمير سلطان للتعليم من أجل التوظيف, اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة الاتصالات المتكاملة، وكذلك عدد من الشركات في القطاع الخاص وذلك برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, بحضور مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني, ووكلاء الجامعة ومسؤوليها .وتأتي هذا الاتفاق ضمن بحث شركة الاتصالات المتكاملة عن شباب سعوديين مؤهلين تأهيلا عالي المستوى، حاصلين على شهادات مهنية احترافية وضمن سعي برنامج جامعة الأمير سلطان للتعليم من أجل التوظيف إلى تدريب الجامعيين السعوديين العاطلين عبر الأكاديميات المهنية التابعة له ومن ثم توظيفهم بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.وبموجب الاتفاقية الموقعة بين شركة الاتصالات المتكاملة وبرنامج جامعة الأمير سلطان للتعليم من أجل التوظيف، يتولى البرنامج تدريب 40 جامعيا و40 جامعية من بين أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة من العاطلين التابعتين للبرنامج وفق خطة عمل متفق عليها مسبقا بين الطرفين تتناسب مع الحاجة الحالية للشركة وتتماشى مع برنامج عملها، حيث تشارك الشركة في اختيار المتدربين وإجراء المقابلات لهم، وتلتزم بمقابل ذلك باستقبالهم للتطبيق لديها أثناء فترة التدريب، ومن ثم توظيف من اجتاز البرنامج التدريبي النهائي منهم.وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عقب حفل توقيع الاتفاقية في تصريح له أن الموارد البشرية تعد من أهم عناصر النجاح داعيا جميع الشركاء التكاتف لتدريب الجيل القادم لصناعة المستقبل وتطوير الحاضر, مشيدا بنتائج هذا البرنامج الذي أمضى أكثر من 10 سنوات وخرج أكثر من 800 متدرب .من جانبه قدم الدكتور اليماني, شكره لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على رعايته واهتمامه بهذه المناسبة لما تمثله من بناء القدرات المهارية والفنية للمتقدمين في مجال تقنية المعلومات، مفيدا أن الاتفاقية تركز على تأهيل الشباب والفتيات للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية, مبينا أن الجامعة لديها 8 أكاديميات بتخصصات مختلفة، منها المختص بشبكات المعلومات وأخرى في قواعد البيانات.// انتهى //19:45ت م