إسلام آباد 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.25 في المئة أي ما يعادل 112 نقطة، وأقفل عند مستوى 45371 نقطة .وبلغت كمية التداول 61791460 سهمًا نفذت في 349 صفقة ، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 174 شركة ، وتراجعت قيمة أسهم 158 شركة ، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة .وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والنفط والغاز على التداول الإيجابي في البورصة .// انتهى //19:46ت م