أملج 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسقام محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ، بجولة تفقدية لمركز الرويضات التابع للمحافظة, اطلع خلالها على سير العمل وتفقد احتياجات المركز، يرافقه وكيل المحافظ مسعود بن مسلم الجهني.كما اطلع محافظ أملج خلال اجتماعه برئيس المركز عبدالله سليم الفايدي, على سير العمل في المركز والقرى التابعة له، داعيا ببذل المزيد من العمل والجهد لخدمة المواطنين، ومؤكداً ضرورة تشجيع الشباب إلى حرف الآباء والأجداد, وتطويرها ونقلها للأجيال القادمة, وتعزيز دور الأسر المنتجة في نقل ثقافة وتراث الماضي للمجتمع, حاثاً الجمعيات على إعداد برامج تأهيل الأسر المنتجة في القيام بدورها لصناعة مصدر دخل لها ثابت يسهم في الاكتفاء الذاتي.وأكد محافظ أملج أن الجولات تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, تهدف إلى تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم والالتقاء بهم في مقار إقامتهم.// انتهى //19:58ت م