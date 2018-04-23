تبوك 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسعقد المجلس البلدي لمحافظة حقل اليوم، جلسته الــــ 30 خلال دورته الثالثة، برئاسة رئيس المجلس البلدي محمد بن زايد العمراني.وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي عطيه الدبر أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات ومنها : تكليف لجنة الاستثمار بالمجلس بالتنسيق مع بلدية المحافظة لإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة عن الأراضي الاستثمارية الواقعة على البحر والمتعثرة, تمهيداً لإتخاذ توصيات بشأنها, وكذلك قرار المجلس بتخصيص جلسة كاملة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالصحة العامة, وصحة البيئة.وأكد المجلس البلدي خلال الجلسة أن مشروع سفلتة الأحياء الداخلية يأتي ضمن أولويات المشاريع الواجب تنفيذها, مخاطباً البلدية بعد اعتماد الميزانيات المخصصة بهذا الشأن, مكلفاً اللجنة الإعلامية بالإعداد والتحضير للقاء المواطنين بأعضاء المجلس.// انتهى //20:25ت م