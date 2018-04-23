الظهران 07 شعبان 1439 هــ الموافق 23 أبريل 2018 م واستشارك أرامكو السعودية في الملتقى التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول فرع المملكة العربية السعودية تحت عنوان "حيث تلتقي الطاقة بالذكاء" الذي بدأ أعماله اليوم برعاية ماسية , وذلك بمعارض الظهران الدولية .ويتضمن الملتقى العديد من المحاضرات وجلسات النقاش وورش العمل المتخصصة في مجال هندسة البترول ، بالإضافة إلى معرض مصاحب .وقد ألقى النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج، المهندس محمد القحطاني، خلال مشاركته في حفل الافتتاح كلمة أكد فيها سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة مع الزملاء في جمعية مهندسي البترول، معبراً عن فخره بالنجاح المتواصل الذي يحققه هذا التجمع السنوي هنا في المملكة.وأوضح أن مشاركة أرامكو السعودية في هذه المناسبة عالية المستوى هي جزء من جهود الشركة المستمرة لتعزيز وتطوير التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمختصين بالصناعة , مبيناً أن جمعية مهندسي البترول، تسهم بتواجدها وحضورها العالمي، بشكل ملموس في مستقبل الصناعة. كما أن المناسبات مثل الملتقى التقني السنوي هي فرص لتعزيز العمل الجماعي وتحقيق النجاح .يذكر أن جمعية مهندسي البترول العالمية قد انتخبت مدير إدارة خدمات تطبيقات هندسة البترول في أرامكو السعودية، الدكتور سامي النعيم، رئيسًا لها لعام 2019م , كما كرمت الجمعية في عام 2017م عددًا من القياديين في أرامكو السعودية لجهودهم الحثيثة وإنجازاتهم في الصناعة، بالإضافة إلى تكريم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، بجائزة الإنجاز والتميز مدى الحياة.// أنتهى //21:08ت م