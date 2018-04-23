إسلام آباد 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 ابريل 2018 م واسدعا مؤتمر رسالة الإسلام الدولي الثالث الذي انعقد اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني إيران بالكف عن التدخل في شؤون الدول الإسلامية ووقف تسليح وتجنيد المليشيات الإرهابية في البلاد الإسلامية .وأكد المشاركون في المؤتمر الذي أقامته جمعية مجلس علماء باكستان ضرورة توحيد صفوف العالم الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب، وأهمية الوقوف مع المملكة العربية السعودية من أجل حماية الأراضي المقدسة وعلى رأسها الحرمان الشريفان والمسجد الأقصى المبارك .واستنكروا الهجمات المتكررة التي تنفذها المليشيات الانقلابية الحوثية بالصواريخ الباليستية تجاه المملكة، وعدّوها هجومًا على قلب الأمة الإسلامية باعتبار المملكة بلاد الحرمين الشريفين .وتبنى المؤتمر العديد من التوصيات تضمنت مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ اللازم وتطبيق القانون الدولي ضد المليشيات الحوثية ومن ويقف وراء تسليحها، ومجابهة من يهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، واستنكار الهجمات المتكررة للحوثيين تجاه بلاد الحرمين الشريفين، والدعوة للوقوف ضد من يتدخل في شؤون البلاد الإسلامية والعربية، ورفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل سفارة إسرائيل إلى القدس والمطالبة بضرورة استقلال دولة فلسطين على أن تكون عاصمتها القدس وهذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة .// انتهى //21:19ت م