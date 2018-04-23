الباحة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستواصل أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها حملة إزالة التشوهات البصرية في أسبوعها الرابع, وذلك نحو تطوير المنطقة لإزالة التشوهات البصرية التي تؤثر على المنظر الحضاري للمنطقة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأشار أمين الباحة الدكتور علي السواط إلى أنه تم اطلاق هاشتاق "لا تأكلها" وهي حملة تفاعلية يتم تصوير الحفر ورفعها على الهاشتاق ليتم معالجتها بهدف , بالإضافة إلى أن الأمانة تستقبل بلاغات المواطنين عن طريق الإبلاغ عن الحفر عن طريق هاتف الطوارئ 940، تعزيزا مبادرة المشاركة المجتمعية لمعالجة حفر الشوارع لإزاله التشوه البصر في الشوارع.ودعا الدكتور السواط أهالي الباحة بالتفاعل مع الحملة وتصوير الحفر ورفعها على الهشتاق ليتم إصلاحها, مؤكداً بأنهم شركاء أساسيون في نجاح حملات الأمانة والبلديات المستمرة، وحفاظاً على جمال المنطقة.//انتهى//21:24ت م