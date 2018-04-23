الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساستقبل مدير معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة، مساء أمس، وفداً من كلية القادة والأركان المصرية.ورحب الدكتور السلامة بالوفد الزائر، الذي اطلع على جملة من الدورات والبرامج التي يضطلع بها المعهد، ويقدمها لمتدربيه، مسلطًا الضوء على مراكز الأبحاث التي تتولى مهمة التثقيف بالعمل الدبلوماسي ، وإثراء الدراسات الدبلوماسية برؤى وأفكار متخصصة من شأنها الارتقاء به.كما تعرّف الوفد الزائر على الجهود الدبلوماسية التي يحرص المعهد على أدائها عبر ورش العمل التي يستضيف فيها سفراء وعاملين ومختصين ومفكرين في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى المطبوعات الدورية التي يركز فيها على عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بهذا الجانب المهم في العلاقات الدولية.ونوه الوفد الزائر بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ومدى عمقها، مؤكدين ضرورة التعاون في مجالات كثيرة من ابرزها المجال الدبلوماسي.// انتهى //21:26ت م