الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسنظمت هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني اليوم لقاءً مع ملاك منشآت التدريب الأهلية، وذلك بمقر المركز بمدينة الرياض للتعريف بالمركز والاعتماد التقني والمهني المؤسسي الذي سوف يقدمه لمنشآت التدريب.وقدم المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار خلال اللقاء تعريفاً بمعايير الاعتماد المؤسسي وآلياته ودوره في الارتقاء بجودة التدريب والعوائد الإيجابية من تطبيقه على جميع ذوي العلاقة في العملية التدريبية والجهات المستثمرة في التدريب على وجه الخصوص.كما استعرض نظام إجراءات الاعتماد المؤسسي ونموذج العمل بناءً على المعايير والمؤشرات والنماذج المطورة تسهيلاً لإجراءات الاعتماد وتنظيمها وضبطها.شارك في اللقاء مجموعة من ملاك منشآت التدريب الأهلية من مختلف مناطق المملكة، حيث جرت مناقشة سبل دعم وتحفيز القطاع الخاص للمبادرة للحصول على الاعتماد، وسبل تعزيز التواصل مع قطاع التدريب الخاص وتعريفه بأدوار الهيئة وخدماتها، والتعرف على مرئياته ومقترحاته لتطوير الخدمات والأعمال، وذلك ضمن جهود الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كما وكيفا وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.// انتهى //21:35ت م