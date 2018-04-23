الباحة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسوجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، الجهات المختصة بسرعة إنجاز تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تنفذها أمانة المنطقة حالياً، قبل حلول إجازة الصيف لهذا العام.جاء ذلك خلال جولات تفقدية قام بها الدكتور السواط اليوم ، رافقه خلالها وكيل الأمين للمشاريع المهند عبدالعزيز المالكي، حيث اطلع على سير العمل والوقوف على أرض الواقع على عدد من المشروعات التي تنفذها الأمانة حاليًا.وشملت الجولة، مشروع توسعة مداخل منتزه رغدان والذي بدأت الأمانة بتنفيذه مؤخراً وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة إستعداداً لموسم الصيف، ومشروع بوابة طريق الملك فهد طريق المطار، والتي أصبحت في مراحلها النهائية ، ومشروع قاعة الاحتفالات التابعة للأمانة الواقع على طريق الملك فهد، حيث وجه أمين الباحة مقاول هذا المشروع بسرعة إنجاز قبل حلول شهر رمضان لهذا العام.// انتهى //21:40ت م