الخرطوم 7 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف اليوم في الخرطوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان أستيفن كوستيس.وجدد بن عوف خلال اللقاء حرص السودان ورغبته في إقامة علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة والتعاون فيما يخدم قضايا الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً استعداد الحكومة السودانية لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني.من جانبه أكدّ كوستيس تقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها السودان والتزامه برعاية السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى على صعيد مسارات الحوار المشترك بين البلدين، واستعداد بلاده لبدء المرحلة الثانية من الحوار.//انتهى//21:40ت م