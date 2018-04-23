الباحة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس

زار أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فهد بن عبدالله الراجح , اليوم , فرع لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة .

وشملت الزيارة عقد اجتماع استمع خلالها إلى شرح موجز عن نشاط وإنجازات المركز خلال الفترة الماضية ,ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير أعمال اللجنة بما يوفر أكبر دعم للفئات المستفيدة منها , بحضور مدير سجون منطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني .

وأكد رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة العميد متقاعد خالد بن محمد نسيله أن رعاية السجناء وأبنائهم وبناتهم وتقديم جميع أنواع الدعم الاجتماعي والنفسي التأهيلي والمادي في أولويات جدول أعمال اللجنة من حيث برامج التطوير والتعليم والتوظيف وتقديم الخدمات التي تعزز مفهوم العمل الاجتماعي التكافلي الإنساني الاصلاحي .

وعبر الراجح في ختام زيارته عن شكره وتقديره للجنة ومنسوبيها على الجهود المبذولة ومساعيها الصادقة في دعم الفئات المستفيدة منها، مثمناً للدولة جهودها الجبارة ودعمها اللامحدود للسجناء وذويهم والعمل على إعادتهم كأفراد ومواطنين صالحين لمجتمعهم الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م .

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