عمّان 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستأهل فريق الفيصلي الأردني للدور الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه اليوم على ضيفه الأنصار اللبناني بهدف مقابل لا شي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الخامسة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة .وبهذا الفوز تصدر الفيصلي مجموعته برصيد 13 نقطة ، فيما تجمد رصيد الأنصار اللبناني عند 7 نقاط ليودع البطولة.// انتهى //21:53ت م