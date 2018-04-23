القاهرة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسطرحت وزارة المالية المصرية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر2 مليار جنيه.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 5ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 091ر15%، وبلغ أعلى سعر 16ر15%، وأقل سعر 89ر14%.وأشار البيان إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 250ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 875ر14%، وبلغ أقصى سعر 98ر14 %، وأدنى سعر 8ر14%.// انتهى //22:00ت م