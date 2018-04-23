القاهرة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسعقد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل جلسة مباحثات اليوم مع مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي ميجل أرياس كانيتي الذي يزور مصر حاليًا، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة.وأكد إسماعيل خلال المباحثات تطلع مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة, مبديًا استعداد بلاده الاستفادة من الخبرات الفنية للاتحاد الأوروبي.وأعرب مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي عن تطلعه لزيادة التعاون المشترك مع مصر في مجال الطاقة، لافتًا الانتباه إلى نظرة الاتحاد الأوروبي لمصر باعتبارها البوابة الرئيسية للاستفادة من الاكتشافات الحديثة الخاصة بالغاز، في ضوء توافر البنية الأساسية المطلوبة من مصانع الإسالة والموانئ وشبكات خطوط الغاز بالإضافة للموقع الاستراتيجي.وشهد رئيس الوزراء المصري عقب المباحثات مراسم توقيع مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، ووقعها من الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ومن جانب الاتحاد الأوروبي مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد ميجل أرياس كانيتي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، ودعم وتطوير قطاع البترول والغاز، واستمرار الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء، وتحقيق المزيد من الدعم في مجال الطاقة المتجددة، والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، إلى جانب تطوير مركز تداول الطاقة.// انتهى //22:17ت م