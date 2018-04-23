الدمام 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساستثمر مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السادسة، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية ، والمقام حالياً على الواجهة البحرية في الدمام ، تواجد الأطفال الحاضرين مع ذويهم، لمتابعة الفعاليات والأنشطة، في اكتشاف مواهبهم في الرسم والتلوين .ونجحت الفنانة السعودية زهراء الميلاد، في لفت أنظار زوار المهرجان، عن طريق قدرتها في تلوين السراميك بحرفية متناهية، فضلا عن عمل مجسمات لأشكال من الوجوه ، مستخدمة مادة الطين وألوان خاصة بالرسم على السيراميك.وبينت زهراء أنها توصلت إلى فكرة، لاكتشاف ذوي المواهب الفنية والنابغين من الأطفال، ومن ثم حث ذويهم بالاهتمام بهم وصقل موهبتهم ، مبينة أنها ستكثف عملها خلال فترة المشاركة في المهرجان، في عمل مجسمات لسفن وغواصين وقوارب شراعية، وتترك للأطفال فرصة تلوينها .وأشارت إلى أن هذه الطريقة تكتشف أصحاب المواهب والقدرات الفنية من الأطفال، الذين من الممكن أن يكونوا فنانين في مستقبل مشرق.وتتوقع زهراء اكتشاف المزيد من الأطفال في النسخة الحالية من مهرجان الساحل الشرقي، وقالت : الأيام التي مرت من المهرجان، تشير إلى وجود عدد لا بأس به من البراعم الصغيرة، التي تتمتع بمواهب حقيقية في الرسم والتلوين ، وهذا معروف عن أطفال المنطقة الشرقية ".// انتهى //22:18ت م