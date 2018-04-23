الأمم المتحدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 ابريل 2018 م واسشددت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جاياثما ويكراماناياكي اليوم أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلم والأمن، على ضرورة دعم الشباب في مجال بناء السلام، من خلال الإقرار بتلك الجهود وتمويلها وحمايتها، ومنح الأولوية لمشاركة الشباب في المجال السياسي، وإقامة الشراكات معهم.وكان مجلس الأمن قد عقد قبل ثلاث سنوات اجتماعا حول الشباب والسلم والأمن، وأقر بأن الشباب يدفعون إلى التغيير، ولكنهم ليسوا في مقعد القيادة .وقد اعتمد مجلس الأمن القرار 2250 الذي يعد منارة أمل للشباب والشابات الذين يخاطرون بحياتهم لمعالجة الصراعات والتطرف ، والحاجة إلى السلام ، وتم تحقيق الكثير من التقدم منذ اعتماد القرار قبل نحو عامين ، وقد أجريت دراسة مستقلة حول المساهمات الإيجابية للشباب في بناء السلام واستدامته وحل الصراعات ومنع العنف.// انتهى //23:53ت م