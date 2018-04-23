مكة المكرمة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة والستين من طلاب جامعة أم القرى للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، بمقرها بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والقنفذة والليث والبالغ عددهم 7687 طالبًا من حملة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم العام بكافة التخصصات العلمية والنظرية في الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الجامعة وعمدائها وأولياء أمور الطلاب، وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية بالتزامن مع قاعة الجوهرة بمقر الطالبات بالزاهر.وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي السعودي، عَقِبَ ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أُعِدَّ بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت المسيرة الطلابية للخريجين، بعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج محمد علي الشمراني، أعربوا خلالها عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته حفل تخرجهم ومشاركة سموه أفراحهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذا تجسيد لاهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعمهما للعلم والتعليم في بلادنا، كما توجهوا بالشكر لمعالي وزير التعليم ومعالي مدير جامعة أم القرى والقائمين على الجامعة، كما وجهوا شكرهم وتقديرهم لآبائهم وأمهاتهم لما قدموه لهم من دعم ونصح وتوجيه وكذلك شكرهم لكل من أشرف على تعليمهم وإرشادهم في جامعة أم القرى.ثم أدى خريجو الكليات الطبية بالجامعة قَسَمُ التخرج، قَدَّم عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور هاشم الصمداني نبذة احصائية عن الخريجين من طلاب الجامعة للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، والبالغ عددهم 7687 طالبًا ، منهم ( 49 ) من حملة الدكتوراه، و( 170 ) في مرحلة الماجستير، فيما بلغ عدد الخريجين في الدبلوم العالي ( 93 ) طالبًا، إلى جانب 7105 طلاب بمرحلة البكالوريوس، وبلغ عدد الحاصلين على الدبلوم العام ( 270 ) طالبًا.بعدها رحب معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، بسمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز والحضور في الكلمة التي ألقاها، معربًا فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وتشريفه حفل الجامعة لتخريج طلابها للعام الجامعي الحالي 1438/1439هـ.ورفع معالي مدير جامعة أم القرى شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما واهتمامهما بالعلم والتعليم، منوهًا بمؤازرة معالي وزير التعليم ، مهنئًا أبنائه الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة، كما أعلن معاليه النتيجة العامة للخريجين والحاصلين على مختلف الدرجات العلمية في التخصصات العلمية والنظرية كافة ، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة.كما تسلم سموه من معالي مدير الجامعة هدية تذكارية بهذه المناسبة، واختتم الحفل بصورة تذكارية لسموه مع الخريجين.// انتهى //23:55ت م