تبوك 7 شعبان 1439هـ الموافق 23 ابريل 2018م واسافتتح معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي فعاليات اليوم الهندسي الذي نظمته كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون مع شركة بي أيه إي سيستمز الراعية لحفل مشاريع التخرج ومشاريع التصميم الهندسي لطلاب كلية الهندسة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات.واقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بتلاوة من آيات الذكر الحكيم، عقب ذلك تم عرض فيديو مختصر لمشاريع التخرج والتصميم الهندسي تخللها شرح من الطلاب عن مشروعاتهم.وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة تبوك الدكتور إبراهيم عطوي أن اليوم الهندسي الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة تبوك تضمن دورات ومحاضرات علمية وورش عمل، بالإضافة إلى حفل مشاريع التخرج والتصميم الهندسي بكلية الهندسة، التي تعد أكثر من (50) مشروعاً مابين مشاريع للتخرج ومشاريع للتصميم الهندسي.وأشاد الدكتور عطوي بالجهد الكبير والمبذول من قبل المهندسين خلال العام الدراسي الحالي الذي ساهم بشكل كبير في إظهار وإخراج مشاريع التخرج والتصميم الهندسي بشكل مميز وريادي بإشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة , مقدماً شكره لشركة بي أيه إي سيستمز السعودية، لما لهم من جهود مبذولة لخدمة التعليم في المملكة من خلال الاتفاقية المبرمة معهم والتي يقدمون من خلالها هذه المبادرة المتميزة التي جعلت العلاقة بين الكلية والشركة علاقة فريق واحد هدفه توفير بيئة محفزة للإبداع تساهم في خدمة المجتمع وخدمة القطاع الهندسي، مشيراً إلى أنها تضع هذه المبادرة في أولى اهتماماتها بناء المهندس المتسلح بقيم العلم والمعرفة وذلك من خلال دعم مشاريع التخرج المتميزة بجوائز قيمة بهدف خلق بيئة تنافسية بين الطلاب وللخروج في نهاية المطاف بمشاريع ريادية متميزة وفريدة من نوعها لتكون الانطلاقة الصحيحة لتخريج مهندسين قادرين على مواجهة تحديات التطور العلمي في العصر الحديث.// انتهى //00:01ت م