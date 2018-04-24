المدينة المنورة 07 شعبان 1439هـ الموافق 23 ابريل 2018م واسنظمت شركة "تطوير للخدمات التعليمية" بالتعاون مع أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمس, ورشة عمل "محتوى الكتب الدراسية " بحضور مساعدة مدير عام التعليم بالمدينة المنورة للشؤون التعليمية مريم عقيل الجهني, ومشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمدينة الدكتورة شريفة فؤاد الشريف , بمشاركة 47 من الأكاديميات والمشرفات التربويات والمعلمات والطالبات في تخصص التربية الأسرية والمهارات الحياتية.وهدفت الورشة لتطوير محتوى ومواصفات الكتب المدرسية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، وتطوير جودة محتوى الكتاب المدرسي وفقاً للاتجاهات الحديثة للكتب والمناهج والتغيرات العالمية المستجدة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكتاب من حيث الصياغة والمصطلحات الملائمة والمواصفات الفنية والمنهجية، وتحديد مواصفات الكتاب المدرسي الملائم لمعايير الجودة والاتجاهات الحديثة, واكتشاف الطرق الفعالة لتنفيذ الكتاب المدرسي ذي الجودة المناسبة في السياق الواقعي.وناقشت الورشة التي أدارتها مستشارة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتورة فاطمة القحطاني,عدة محاور شملت التحديات التي تواجه الكتاب المدرسي, وأشكال الكتب المستقبلية وآليات دعمها, والمضامين الرقمية وأهم المحكات والأفكار اللازمة لاختيار محتوى ملائم في كل مجال تعليمي, والدور المأمول من شركة تطوير فيما يتعلق بتطوير المقررات الدراسية.//انتهى//00:01ت م