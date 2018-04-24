الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي للانضمام في المعسكر الذي ستستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية بعد غدٍ الأربعاء ويستمر حتى 15 من مايو المقبل في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا.وضمت القائمة : ياسر المسيليم، وفواز القرني، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسعيد المولد، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، ومنصور الحربي، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله الخيبري، وإبراهيم غالب، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد الكويكبي، ومحمد كنو ، وهتان باهبري، وهارون كمارا، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.وسيخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى مع منتخب الجزائر في التاسع من شهر مايو المقبل على ملعب كارانزا بمدينة قادش الأسبانية، فيما سيلتقي في المباراة الثانية بمنتخب اليونان في الخامس عشر من الشهر نفسه على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية الأسبانية , فيما سيخوض المنتخب السعودي في المرحلة الخامسة الأخيرة من الإعداد ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات إيطاليا، والبيرو، وألمانيا .// انتهى //00:17ت م