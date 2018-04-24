الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستستضيف محافظة جدة مساء غد قرعة كأس العرب للأندية الأبطال برعاية معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي آل الشيخ ، بحضور رؤوساء الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في البطولة ، وبمشاركة العديد من اللاعبين العرب.يذكر أن هذه البطولة التي كان قد أعلن عنها رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عقب انتخابه رئيساً في شهر ديسمبر الماضي ستكون الأضخم وفقاً لما تحمله من مزايا لم يسبق أن شهدتها البطولات العربية السابقة.ووفقاً للأمين العام للاتحاد رجاءالله السلمي فإن هذه النسخة تمت عبر دعوات وجهت للأندية لضمان تحقيق أعلى درجات المنافسة بين الأندية العربية.// انتهى //00:20ت م