حائل 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الوطن مقبل على نقلة تنموية نوعية وتطور شامل في مختلف المجالات بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ .وقال سموه : نحن في حائل وجدنا العديد من المشاريع والمرافق التي أينعت وحان قطافها بدعم من القيادة الحكيمة ولله الحمد تم تدشينها في هذا العهد الزاهر , ولازلنا نتطلع بتفاؤل مضاعف لما هو أكبر وأجمل للمنطقة وأهلها .جاء ذلك خلال استقبال سموه مساء اليوم بقصر أجا لضيوف المنطقة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الوليد بن بدر بن سعود وعدد من أعضاء مجلس الشورى , بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة , ووكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي .وأشار سموه إلى أن تدشين المبنى الجديد لصالة الاستقبال والاجتماعات الخاصة بلقاءات أهالي المنطقة والمسئولين يأتي بدعم من ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ وتنفيذاً لتوجيهاتهم في الاستماع لهم وتلقي الأفكار والمبادرات المتنوعة بما يصب في تطور الوطن ونماءه , منوهاً إلى أن الأهم من المباني هي تلك الروح الطموحة التي تسكن أهالي المنطقة وعقولهم النيرة التي تضيء دروب الخير للأجيال الحالية والمستقبلية , مؤكداً سموه أن هذه القاعة هي لأهالي المنطقة وللقاءاتهم , داعياً سموه لمزيد من التفاعل , مشيراً إلى أن المنطقة تشهد حراكاً وتفاعلاً من الجميع واستمرار هذا الحماس وهذا التكاتف سيعجل بالكثير من النتائج المأمولة بإذن الله .كما استقبل سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطائي يتقدمهم رئيس النادي ناصر الحماد الذين عبروا عن شكرهم لسموه على وقفاته الداعمة والمستمرة مع مختلف أبناء المنطقة وبمختلف المجالات , مشيرين لوقفة سموه مع أبناءه بنادي الطائي , سائلين الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يمكنهم الله من تحقيق تطلعات أهالي المنطقة وكافة محبي النادي .فيما استقبل سموه رئيس جمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل (انتاج ) فيصل بن عيد الرمالي الذي قدم لسموه الشكر لدعمه للأسر المنتجة ومشاركة عدد منهن في إعداد وجبات شعبية لوليمة العشاء المقدمة من سموه للضيوف وأهالي المنطقة .// انتهى //00:28ت م