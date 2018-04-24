عمّان 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسبدأت في منتجع البحر الميت جنوب الأردن اليوم أعمال الدورة الـ35 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تستمر أعمالها حتى الخميس المقبل.وأثنى وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات في كلمة ألقاها بالجهود التي تبذلها كوادر المنظمة العربية لخدمة القطاعات الزراعية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم كافة المبادرات والمقترحات للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك.من جانبه أعربت ممثلة جامعة الدول العربية الدكتورة علا البدري عن آمالها بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاعات الزراعية والتنمية البشرية.وتهدف المنظمة التي تستمر أعمالها لمدى أربعة أيام لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في المجالات الزراعية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها النهوض بالمنشآت الزراعية في الدول العربية.// انتهى //00:41ت م