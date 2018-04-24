القاهرة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأُطلق اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة منتدى الأعمال للطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمشاركة نخبة من رجال الأعمال المصريين والأوروبيين في قطاع الطاقة.وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في كلمته أمام المنتدى إن الاتحاد الأوروبي لعب دورًا حيويًا في دعم قطاع الطاقة في مصر.وأضاف أن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية بما في ذلك قطاعا البترول والغاز، واعتمدت الحكومة رؤية (مصر 2030)، مستعرضًا الاصلاحات التي اتخذتها مصر وخاصة في مجال الطاقة بما يمكنها أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.وأشار الوزير المصري إلى بداية الإنتاج في حقلي (نورس) و (ظهر) في نفس التوقيت، وصدور قانون جديد للغاز، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية مشاركة مصر في الإعداد لمشروعات الطاقة في حوض البحر المتوسط، ودورها الحيوي في قطاع الطاقة.وأشاد المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ميجل أرياس كانيتي في كلمة مماثلة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الطاقة والغاز، خاصة فيما يخص حقل (ظهر) الذي بدأ العمل به بعد فترة وجيزة من اكتشافه.ولفت الانتباه إلى الفرص المتاحة لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال الطاقة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر ماليًا فضلاً عن تقديم الخبرات في هذا المجال.وتناول المنتدى مجموعة من القضايا المتعلقة بالطاقة، ومجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بما في ذلك المساعدة الفنية المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.ويعد منتدى الأعمال للطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة جيدة لتعزيز الحوار المشترك بين الجانبين، وخاصة في مجال الطاقة، وتبادل الخبرات والممارسات المثلى في هذا المجال.// انتهى //01:00ت م