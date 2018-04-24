بريدة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب جامعة القصيم للعام الجامعي 1438 / 1439هـ , البالغ عددهم ( 11392) خريجاً وخريجة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدداً من وكلاء الجامعة والأكاديميين ، والطلاب الخريجين ، وأولياء أمورهم ، وذلك بمقر الجامعة .وعبر سمو أمير منطقة القصيم خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقامته الجامعة ، عن سعادته بأن يشارك في هذه الاحتفالية وفي هذا العرس الأكاديمي ، ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم بهذا اليوم ، بتخريج طلاب جامعة القصيم التي هي جامعات في جامعة ، يديرها مدير محترف يسعى إلى توجيهها التوجيه المتقن ، ويبذل جهود متواصلة لتأخذ الجامعة مكاناً متقدماً بين الجامعات السعودية .وأكد سموه أن عدد خريجي الجامعة هذا العام والبالغ عددهم أكثر من 11392 خريجاً وخريجة ، وهو عدد غير مسبوق في ظل وجود أكثر من 71 ألف طالب في 38 كلية متوزعة على 12 محافظة ، الذي يدل دلالة واضحة على أن حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - تولي التعليم العالي اهتماماً كبيراً وعناية فائقة ، إيماناً بأن الشباب هم أداة تحقيق رؤية المملكة 2030 ، موصياً الخريجين بتقوى الله ، مذكراً أن الكل مسؤول وأي مواطن مسؤول أمام الله عن أمن وطنه والارتقاء في مجتمعه.وحث سمو أمير منطقة القصيم الخريجين على المزيد من العمل ومواصلة القراءة والاطلاع ، إذ أنهم لازالوا في بداية الطريق ، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد مباركاً لجميع القائمين على هذا الاحتفال نجاحه .من جانبه عبر معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود عن سعادته بهذه المناسبة التي تختلف في زمانها ومضمونها وحضورها عن كافة المناسبات والفعاليات التي تتكرر في هذه الجامعة ، مقدمًا الشكر لسمو أمير المنطقة على دوره المهم والداعم لكل ما تحققَ وما وصلتْ إليه الجامعة من منجزات ، منوهاً برعايته ودعمه لمناشط الجامعة المختلفة ، عادا حضور سموه لهذه الاحتفالية تشريفًا للجامعة ومنسوبيها وطلبتها الخريجين هذه الليلة ، كما يؤكد على الدعم المستمر من قبل سموه لكل ما من شأنه رفعة المنطقة والوطن بشكل عام.وأكد معاليه أن الجامعة أخذت على عاتقها مسؤولية نشر التعليم العالي بمستوياته وبرامجه المتنوعة ، ومتابعة مستجداته، بما يخدم ويسهم في تنمية هذا الوطن الغالي، إذ يدرس فيها 71 ألف طالب وطالبة، تحتضنهم 38 كلية في 66 تخصصاً علمياً لمرحلة البكالوريوس ، و72 برنامجاً لمرحلة الدراسات العليا.وأوضح معالي مدير جامعة القصيم أن الجامعة حققت السبق على كثير من الجامعات في المملكة ، حيث كانت الجامعة الثالثة التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي ، وما تحقق في نهايةَ هذا العام من اعتماد عالمي لـ 16برنامجاً علمياً عالمياً ، واعتماد وطني لـ 8 برامج علمية ، لافتاً الانتباه إلى ما يجري الآن من اعتماد لبرنامجين من برامج مرحلة الدراسات العليا ، وثمانية برامج علمية لمرحلة البكالوريوس ، منهاً بما حققه عدد من أساتذة الجامعة وطلبتها من تميز في عدد من المناسبات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها.وبارك الداود للخريجين قطفَ ثمرةَ التخرج ، مبدياً فخره بهم وفخر المجتمع بهم أيضاً ، مؤكدًا على أن الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قُدم لهم الشيء الكثير وينتظرُ منهم المساهمةَ في بناء الوطن وحمايته، موصياً الطلاب أن يكونوا صفاً واحداً مع قيادتهم لحماية دينهم ووطنهم من كيد الكائدين ، لأنهم الأداة الحقيقيةُ لرؤية المملكة الطموحة، وهم من سيسهم في جعلها واقعاً ملموساً بإذن الله ، شاكراً الأساتذة المخلصينَ الذين بذلوا جهدهم وسخروا وقتهم لطلابهم حتى وصلوا معهم إلى يوم الحصاد وقطف الثمار، ولكل من قام على نجاح هذا الاحتفال وشارك فيه ، سائلًا الله تعالى أن يوفق الخريجين لكل خير، وأن ينفع بهم مملكتنا الغالية، وأن يحفظ علينا ديننا ووطننا وولاة أمرنا.وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدئ بمسيرة الخريجين , ثم كلمة عميد التسجيل والقبول رئيس اللجنة التنظيمية للحفل الدكتور فهد بن سليمان الأحمد التي قدم خلالها شكره لسمو أمير منطقة القصيم على الحضور والرعاية ، مبدياً سعادة الجميع بتخريج الطلاب ، مبيناً أعداد الخريجين الذي بلغ عددهم 11392 طالبا وطالبة ، منهم 135 في درجة الدبلوم التأهيلي، و10101 في درجة البكالوريوس، و 1005 في مرحلة الدبلوم العام في التربية، بالإضافة إلى 144 في مرحلة الماجستير، وثلاثةُ طلاب وأربعُ طالبات في مرحلة الدكتوراه ، محفزاً الطلاب بانطلاقة الواثق لخدمة الوطن ورد الجميل ، مشيراً إلى أن الجامعة ستقيم حفل تخرج الطالبات غداً الثلاثاء برعاية حرم أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة عبير المنديل ، وبحضور حرم نائب أمير المنطقة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل ، داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.عقب ذلك ألقى الخريجون كلمة بهذه المناسبة بينوا من خلالها مدى وعظم لحظات الإنجاز التي بذلها والديهم من أول مرحلة للتعليم لهم ، مؤكدين أن هذا اليوم هو يوم حصاد الثمار اليانعة متعددة التخصصات التي تخرج بها زملائهم ، شاكرين الأساتذة ومدير الجامعة على تسهيل العقبات التي واجهتهم خلال مسيرتهم العلمية .إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن قصة أحد الطلبة الخريجين " يتيم الأبوين " ، إضافة لأوبريت وطني تناول مراحل تطور ونمو المملكة على مر العصور منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - حتى عهدنا الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.بعد ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل الطلاب المتميزين في هذه الدفعة من درجة الماجستير والبكالوريوس .وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب الخريجين.// انتهى //01:43ت م