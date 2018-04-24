واشنطن 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان اليوم في واشنطن وزير الخارجية الياباني تارو كونو.وبحث اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والعالمي المشترك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في تصريح صحفي:" إن نائب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الياباني أكدا عزمهما القوي لدعم التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والحفاظ على الوحدة الدولية للضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي".// انتهى //02:22ت م