الصحف السعودية
الثلاثاء 1439/8/8 هـ الموافق 2018/04/24 م واس
الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك سلمان يدشّن أكبر مشروع ترفيهي في العالم
خادم الحرمين يؤكد أهمية مركز الحوار الوطني في تعزيز التلاحم
خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مركز الحوار الوطني
أمير الرياض لخريجي «جامعة الإمام»: الوطن يحتاجكم..
أمير عسير يعزي أسر الشهداء العمري والشهري وعسيري
الدقة المهنية والعمل الاحترافي يرفعان مؤشرات أداء "الداخلية"
إطلاق برنامج الإسكان التنموي.. ومشروعات تنموية بـ100 مليون في مركز الفوارة
موجة غبار على العاصمة.. «الأرصاد» تحذّر و«الصحة» تتحوط
الكشف عن جاسوس تدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني
اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
التحالف: عملياتنا تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث
تنظمها الهيئة العامة للثقافة.. والحضور للجميع.. للمرة الأولى.. الأوبرا المصرية تعزف في الرياض غداً
المملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية
رقاب قيادات الانقلاب تتهاوى.. الصماد أكبرهم وليس آخرهم
المعارضة السورية: أميركا "غير قادرة" على الانسحاب
المجزرة مستمرة في مخيم اليرموك
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