الرياض 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يدشّن أكبر مشروع ترفيهي في العالمخادم الحرمين يؤكد أهمية مركز الحوار الوطني في تعزيز التلاحمخادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مركز الحوار الوطنيأمير الرياض لخريجي «جامعة الإمام»: الوطن يحتاجكم..أمير عسير يعزي أسر الشهداء العمري والشهري وعسيريالدقة المهنية والعمل الاحترافي يرفعان مؤشرات أداء "الداخلية"إطلاق برنامج الإسكان التنموي.. ومشروعات تنموية بـ100 مليون في مركز الفوارةموجة غبار على العاصمة.. «الأرصاد» تحذّر و«الصحة» تتحوطالكشف عن جاسوس تدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيرانياعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكةالتحالف: عملياتنا تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديثتنظمها الهيئة العامة للثقافة.. والحضور للجميع.. للمرة الأولى.. الأوبرا المصرية تعزف في الرياض غداًالمملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينيةرقاب قيادات الانقلاب تتهاوى.. الصماد أكبرهم وليس آخرهمالمعارضة السورية: أميركا "غير قادرة" على الانسحابالمجزرة مستمرة في مخيم اليرموك// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت