وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي.وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" تحت عنوان (مهنية رجال الأمن )، إذ قالت: يأتي تقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لسمو وزير الداخلية وجميع العاملين في قطاعات الوزارة تتويجاً لأداء مبهر قدمه رجال الأمن خلال الفترة الماضية ساهم في انخفاض معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة.مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية خلال الأشهر العشرة الماضية -وهي الفترة التي تلت إعادة هيكلة الوزارة- أظهرت نجاح مبادرات الوزارة التي أدت إلى الرفع من وتيرة العمل الأمني حيث تم التوسع في زيادة الانتشار الأمني ورفع مستوى عمليات البحث والتحري، إضافة إلى المهنية العالية التي يتمتع بها رجال الأمن، وكذلك استخدام أحداث التقنيات المساندة للعنصر البشري في أعمال الوزارة.دلالات كثيرة تدعمها إحصائيات من أرض الواقع تضمنتها مؤشرات الأداء الأمني فعلى الرغم من استهداف المملكة وشبابها من قبل دول ومنظمات بالمخدرات إلا أن رجال الأمن نجحوا بامتياز في التصدي لعمليات التهريب حيث شهد معدل ضبط كميات الهيروين ارتفاعاً بنسبة 393 % في حين زادت نسبة الضبط إلى 176 % و 176.5 % لحبوب الكبتاغون والحشيش على التوالي.وتابعت : وفي مجال جرائم القتل المتعمد جاءت المؤشرات لتبين أن الجهود الأمنية نجحت في خفض عدد هذه الجرائم بنسبة 6.5 %، وكذلك الحال بالنسبة لجرائم العرض التي شهدت تراجعاً بمعدل 14.5 %، و2 % بالنسبة لجرائم السرقة، إضافة إلى انخفاض جرائم السطو المسلح بنسبة 10.5 %.إجراءات رفع الدقة المهنية التي قامت بها وزارة الداخلية شملت جهازي المرور وأمن الطرق اللذين حققا نجاحاً في الحد من الكوارث التي تشهدها الشوارع والمتمثلة في الحوادث المرورية التي تحصد آلافاً من الأرواح في كل عام، حيث سُجل انخفاض ملموس في عدد الحوادث المرورية بنسبة 19.1 % وهو الأمر الذي انسحب على انخفاض عدد المصابين بمعدل 15.9 %.وختمت : دعم غير محدود تقدمه القيادة لوزارة الداخلية ورجالها إضافة إلى تحفيزها المتواصل لهم لأداء واحدة من أنبل المهام وهي حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن والمقيم في المملكة المترامية الأطراف، إضافة إلى الملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار، وهو الدعم الذي ساهم -بعد فضل الله- فيما تحقق من نتائج إيجابية تعكس حرص ولاة الأمر على أن تكون المملكة واحة أمن وأمان في منطقة مشتعلة بالحروب والأزمات.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت