تورونتو 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأعلن رئيس شرطة مدينة تورنتو مارك سوندرز أن سائق الشاحنة الصغيرة التي دهست حشدًا من المارة في وسط المدينة أقدم على فعلته بشكل "متعمد"، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص واصابة 15 آخرين.وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل :"يبدو أنه لا يوجد رابط يتعلق بالأمن القومي مع هذه الحادثة المروعة التي هزت أكبر المدن الكندية".وكشفت الشرطة الكندية أن سائق الشاحنة هو أليكس ميناسيان من شمال تورنتو ويبلغ من العمر 25 عامًا.// انتهى //07:20ت م