طوكيو 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49ر148 نقطة أو ما يعادل 67ر0% ليصل إلى 53ر22236 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 49ر13 نقطة، أو77ر0% ، ليصل إلى 28ر1764 نقطة.// انتهى //07:25ت م