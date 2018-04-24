واشنطن 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمس إنه يرى "أسبابًا تدعو إلى التفاؤل" بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية بعد أن أعلنت بيونغ يانغ وقف تجاربها النووية والبالستية.وأوضح ماتيس في تصريح صحفي قبل اجتماع مع نظيره التايلاندي: "في الوقت الحالي اعتقد أن هناك الكثير من الأسباب للتفاؤل بأن المفاوضات ستكون مثمرة، وسنرى".// انتهى //07:48ت م