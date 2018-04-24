المدينة المنورة 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسكرّمت إدارة تعليم البنات بالمدينة المنورة أمس, الطالبات الفائزات في تصفيات المسابقات الوطنية وذلك خلال حفل نظمته إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة, بحضور مشرفات النشاط, وقائدات المدارس الفائزة, ومحكمات البرامج.واستعرضت رئيسة النشاط الثقافي ليلى الجهني، إنجازات النشاط الثقافي خلال العام الدراسي وما تم تحقيقه من مراكز متقدمة على مستوى المملكة, والورش التدريبية, واللقاءات التعريفية بالمشاريع التي تم تنظيمها لتأهيل الطالبات للمنافسات الوطنية, وشهد الحفل مشاركات منوعة للطالبات شملت قصائد شعرية, وعروضاً مسرحية هادفة, واختتم بتكريم الطالبات المتميزات ومنسوبات النشاط الثقافي.// انتهى //09:06ت م