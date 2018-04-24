نجران 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسبدأت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، بحصر الفرص الوظيفية في محال بيع قطع الغيار بالمنطقة، بوصفها من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة 100%، بحسب ما أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالله الدوسري، أنه تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات، لكثرة محال قطع الغيار بالمنطقة، داعياً أصحاب المحال للتعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي، دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية، وتفادياً لضبط المخالفات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن قرار توطين بيع قطع الغيار سيطبق بتاريخ 1 / 10 / 1439هـ.// انتهى //09:32ت م