تبوك 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واستواصل حملة "تعظيم بيوت الله" أعمالها مستهدفةً تهيئة 180 مسجداً في مرحلتها الأولى التي أطلقها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمعهد الثانوي الصناعي بالمنطقة.يذكر أن الحملة تهدف إلى العناية بالمساجد، وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على المساجد ومرفقاتها، وتنزيه وتعظيم بيوت الله، وإيجاد روح التعاون بين أفراد المجتمع، وتنطلق كل يوم صباحاً الفرق المجهزة بكامل معدات الصيانة وقطع الأثاث والمستلزمات والقطع الاستهلاكية ومواد السباكة من فرع الوزارة باتجاه 15 مسجداً يومياً مباشرة عمليات الصيانة للمكيفات والإنارة والنظافة وإصلاح وتركيب وتغيير كل ما يلزم إصلاحه وإزالة الكتابات وتنظيف المساجد ومرفقاتها وساحاتها.// انتهى //09:34ت م