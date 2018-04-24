إسلام آباد 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة العلماء في باكستان من إيران بالكف عن التدخل في شؤون الدول الإسلامية، ووقف تسليح وتجنيد الميليشيات الإرهابية في البلاد الإسلامية.واهتمت باتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون الثنائي في دعم الأمن الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأشارت إلى إدانة باكستان للهجوم الانتحاري الذي استهدف مدنيين أبرياء في مركز لتسجيل الناخبين بالعاصمة الأفغانية كابل.وأخبرت عن عزم باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا وخاصة في المجال العسكري لتخفيف الضغوط الإقليمية التي تواجهها من جانب الهند.وعرجت على الجهود التي يبذلها الجيش الباكستاني للحد من تسلل الإرهابيين إلى باكستان عبر الحدود المشتركة مع أفغانستان.وتطرقت إلى مشاريع التنمية التي ينفذها الجيش الباكستاني في منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان ضمن برنامج إعادة تأهيل المتضررين من الحرب على الإرهاب.إقليمياً أخبرت الصحف عن مقتل 17 فرداً من قوات الأمن الأفغانية بثلاثة هجمات وقعت أمس في أفغانستان.// انتهى //09:41ت م