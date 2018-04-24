بيروت 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه حيث عرضا نتائج مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس والآلية التي ستعتمد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التي شاركت فيه.وفي آخر التطورات الميدانية التي يشهدها اليمن أخبرت عن نجاح غارة للتحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن من القضاء على المطلوب رقم 2 على لائحة التحالف المدعو صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع لميليشيا الحوثي الانقلابية.وفي الشأن العراقي نقلت أنباء قيام ملثمين بإختطاف ضابط شرطة برتبة نقيب في الجنينة الواقعة ضمن مركز محافظة البصرة ما أدى الى إستنفار أمني واسع في المنطقة .وتطرقت إلى تسليم عدد من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في الجزائر أنفسهم للسلطات الأمنية وإعلان استسلامهم وتراجعهم عن العمل الإرهابي ، معبرين عن استعدادهم للتوبة والعودة إلى حضن المجتمع.وسلطت الضوء على فوز مرشح اليمين من أصل لبناني ماريو بينيتيز في الإنتخابات الرئاسية في الباراغواي.// انتهى //10:05ت م